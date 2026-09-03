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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зобнин о чемпионском «Спартаке» и нынешнем: «Сравнивать составы я не собираюсь, это некорректно. Вы видите, как мы бьемся – не важно, «Оренбург», «Балтика» с их аутами или еще кто-то»

Капитан « Спартака »  Роман Зобнин отказался сравнивать чемпионский состав красно-белых с нынешним.  «Давайте не будем сравнивать, это некорректно.

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