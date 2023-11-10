Армия Израиля сообщила об ударе по Сирии в ответ на запущенный беспилотник

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по территории Сирии в ответ на запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в направлении города Эйлат, расположенного на Красном море на самом юге еврейского государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии