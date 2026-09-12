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Фердинанд о «Золотом мяче»: «Кто еще должен его получить, если не Кейн? У Харри 73 гола за сезон – только Месси забивал больше»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»  Рио Фердинанд считает, что нападающий «Баварии» Харри Кейн должен получить «Золотой мяч».

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