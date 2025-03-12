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Петербургский дневник

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Электросамокаты могут разместиться в центре Петербурга

Электросамокаты могут разместиться в центре Петербурга

Обсуждается создание нескольких парковок в транзитных зонах К лету 2025 года Комитет по транспорту Петербурга и операторы кикшеринга подпишут новое соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности.

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