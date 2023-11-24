В Москве разоблачили банду украинских пособников

Задержанные длительное время совершали диверсии на железнодорожных объектах в Домодедово.Новостной телеграм-канал 360tv сообщает, что в Москве была задержана крупная группа подростков, которая в течение года устраивала диверсии на железнодорожных объектах в Домодедово.