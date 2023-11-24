Задержанные длительное время совершали диверсии на железнодорожных объектах в Домодедово.Новостной телеграм-канал 360tv сообщает, что в Москве была задержана крупная группа подростков, которая в течение года устраивала диверсии на железнодорожных объектах в Домодедово.
В Москве разоблачили банду украинских пособников
Комментарии
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ВЕ
Владимир Елкин
И опять: "Они же дети!"? Отправить этих великовозрастных подростков на перевоспитание на строительство какого-либо полезного для страны объекта. Пусть там зарабатывают и учатся патриотизму!
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21 час.
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