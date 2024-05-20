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Nature: новый препарат на основе гормона GLP-1 подавляет аппетит в мозге

Nature: новый препарат на основе гормона GLP-1 подавляет аппетит в мозге

Ученые из Копенгагенского университета в Дании разработали препарат для похудения на основе гормона GLP-1, который улучшает контроль над аппетитом путем воздействия на определенные области головного мозга.

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