Nature: новый препарат на основе гормона GLP-1 подавляет аппетит в мозге

Ученые из Копенгагенского университета в Дании разработали препарат для похудения на основе гормона GLP-1, который улучшает контроль над аппетитом путем воздействия на определенные области головного мозга.
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