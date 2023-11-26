Рязанские автобусы начнут возить на биатлонный комплекс «Алмаз»

Лыжные трассы откроются для посетителей 1 декабря. Автобус будет следовать от автовокзала «Приокский», а далее останавливаться в БК «Алмаз» и экопарке «Поляны», далее он будет следовать обратно до автовокзала «Приокский».
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