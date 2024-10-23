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Ночью 23 октября средства ПВО РФ сбили 10 БПЛА над Крымом

Ночью 23 октября средства ПВО РФ сбили 10 БПЛА над Крымом

Среда, 23 октября. «Крым 24».Ночью с 22 по 23 октября средства ПВО РФ сбили десять украинских беспилотников над Крымом.

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