Находящийся на Кронштадтском морском заводе БДК «Александр Шабалин» проекта 775 начали готовить к послеремонтным испытаниям

Большой десантный корабль (БДК) "Александр Шабалин" проекта 775 начали готовить к прохождению послеремонтных испытаний, передача корабля в боевой состав Балтфлота планируется на середину осени.
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