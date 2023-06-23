Военное обозрение

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Находящийся на Кронштадтском морском заводе БДК «Александр Шабалин» проекта 775 начали готовить к послеремонтным испытаниям

Находящийся на Кронштадтском морском заводе БДК «Александр Шабалин» проекта 775 начали готовить к послеремонтным испытаниям

Большой десантный корабль (БДК) "Александр Шабалин" проекта 775 начали готовить к прохождению послеремонтных испытаний, передача корабля в боевой состав Балтфлота планируется на середину осени.

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