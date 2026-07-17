Россия выразила протест Эстонии после сноса памятника советским воинам

Денис Гарипов /Яндекс.Карты (Деревня Йыгевесте) Россия выразила решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям в эстонской деревне Йыгевесте.
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