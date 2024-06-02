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Регион 29

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Соцконтракт помог семье из Красноборского округа вести хозяйство

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский. Он рассказал о большой семье Ильи и Анны Вешняковых из деревни Власовской Красноборского округа, у которых большое хозяйство: куры, кролики, индюки, гуси, поросята, козлята.

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