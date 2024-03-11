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Добрый Мир

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Российский технологический лазерный комплекс режет металл и удаляет нефтеразливы

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2,4K прочитали Разработка ученых Росатома применялась для утилизации затонувших кораблей на Сахалине и прошла испытания по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

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