Согреем детские сердца Благотворительный марафон стартовал в Могилевской области.

В Могилевской области уже 12 лет проходит благотворительный марафон ´Согреем детские сердца´. За эти годы он вырос в масштабное движение, которое сегодня объединяет всех неравнодушных людей нашей области.
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