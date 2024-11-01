Прапорщик Акст уничтожил пять ударных дронов ВСУ

Младший сержант Риян Шамсутдинов осуществлял подвоз боеприпасов, продуктов питания и горюче-смазочных материалов на позиции Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения спецоперации и успешно отразил атаку противника.
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