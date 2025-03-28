«У Дзюбы талант был намного меньше, чем у Бухарова. Артем выжал из себя все, а Саша не реализовался даже на 50%». Кафанов о форвардах

— Матч с Гренадой для широкой публики войдет в историю благодаря рекордному голу Дзюбы за сборную. Как человек, работавший с ним в «Ростове», можете объяснить, за счет чего он сделал такую карьеру? И как вам с ним тогда работалось? — Легко работалось, потому что он после каждой тренировки оставался, когда команда уходила с поля.