Ждать или брать — новости о семейной ипотеке заставили спешить лишь 4% опрошенных 

Новости о пересмотре правил семейной ипотеки c 1 октября побудили 40% опрошенных россиян дождаться новых условий либо отложить или пересмотреть покупку жилья.
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