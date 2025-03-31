Прорыв в офтальмологии: Китайские учёные открыли клетки, способные восстановить зрение

Однако до внедрения технологии в практику могут пройти годыГруппа исследователей из Китая совершила революционное открытие, обнаружив в человеческом глазу уникальные клетки, способные восстанавливать повреждённую сетчатку и улучшать зрение.
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