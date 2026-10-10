Пятница стала самым теплым днем в Москве с начала октября

В минувшую пятницу, 9 октября, столбики термометров в Москве поднялись до отметки плюс 18,1 градуса. Как сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус, подобного тепла в этот осенний день в столице не наблюдалось с 1974 года.
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