Пятница стала самым теплым днем в Москве с начала октября

В минувшую пятницу, 9 октября, столбики термометров в Москве поднялись до отметки плюс 18,1 градуса. Как сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус, подобного тепла в этот осенний день в столице не наблюдалось с 1974 года.