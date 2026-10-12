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Аргументы и Факты

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Самолет, летевший из Вашингтона подал сигнал бедствия над Атлантикой

Самолет, летевший из Вашингтона подал сигнал бедствия над Атлантикой

Согласно данным сервиса Flightradar24, воздушное судно компании United Airlines, выполнявшее рейс Вашингтон — Амстердам, передало сигнал бедствия над акваторией Атлантики и совершило разворот в сторону Канады.

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