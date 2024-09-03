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Муж привлекал десятки незнакомцев насиловать его одурманенную жену: начался открытый суд

Муж привлекал десятки незнакомцев насиловать его одурманенную жену: начался открытый суд

Муж, который, как утверждается, накачивал свою жену наркотиками и приглашал более 80 незнакомцев насиловать ее в своем доме в течение почти десяти лет, предстал в понедельник перед судом по делу, которое потрясло Францию.

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Eduard
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