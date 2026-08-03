Не сели у нас, у русских батарейки и врагу стоит это понимать! Нас никогда не удавалось победить, действуя на истощение.
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Не сели у нас, у русских батарейки и врагу стоит это понимать! Нас никогда не удавалось победить, действуя на истощение.
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