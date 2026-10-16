Вопрос правильного хранения и приготовления домашнего паштета освещён в нашей статье. Узнайте, как сохранить нежную текстуру блюда, избегая пересушивания ингредиентов, и прочтите советы по его заморозке для более длительного хранения.
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