От Льва Толстого до Михаила Шолохова и военкоров СВО

В Крыму представили цикл видеолекций по истории российской военной журналистики. Он рассказывает о героях Крымской войны — Льве Толстом, Николае Берге, Николае Сокальском, Первой мировой — Алексее Толстом, Валерии Брюсове, Михаиле Пришвине, Александре Куприне, Великой Отечественной — Константине Симонове, Михаиле Шолохове, военкорах постсоветских вооруженных конфликтов Эдуарде Лимонове и Захаре Прилепине.
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