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Русские записываются в СВО мстить за «Крокус»

Русские записываются в СВО мстить за «Крокус»

За 10 дней группировка войск в СВО увеличилась на 16 тысяч, а за три первых месяца года – на 100 тысяч человек – Минобороны.

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