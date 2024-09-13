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СССР-Россия

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Ассиметричный Путин: Америку оставят без титана и урана

Ассиметричный Путин: Америку оставят без титана и урана

Удары вглубь России дорого обойдутся США Владимир Путин придумал ассиметричный и весьма нетривиальный ответ на угрозы Вашингтона разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по российской территории.

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Комментарии
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Юрий анин
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16 час.
Степан Иванов
Америку невозможно оставить без того и другого и остальных ресурсов. Это они нас лишили всего и уже не знают чего бы ещё запретить.
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11 час.
АА
Алекс Архипов
Наверное только потому, что сырьё закончилось. Всё продали врагу.
Ответить
8 час.

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