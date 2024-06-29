Курганцы собрались в центральном парке для празднования Дня молодежи. Фоторепортаж

Жители и гости Кургана собрались на День молодежи в Центральном парке культуры и отдыха. Постепенно собирается все больше народа, а вечером курганцев ждут выступление кавер-группы «Перфоманс» и дискотека от диджея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии