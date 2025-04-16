У Никольского монастыря и у Олешни в Курской области идут ожесточенные бои

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апреля, ФедералПресс. В районе Никольского монастыря, также известного как Горнальский Белогорский монастырь, а также вблизи хутора Олешня в Курской области продолжаются интенсивные боевые действия.
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