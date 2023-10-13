Новая мусороперегрузочная станция заработала в поселке Усть-Ордынский в Иркутской области. На нее будут доставлять мусор из самого Усть-Ордынского, а также, из Оёка и населенных пунктов Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов.
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