Подписано соглашение между губернатором Магаданской области и Федерацией керлинга России

Сегодня губернатор Магаданской области Сергей Носов и председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев подписали соглашение о сотрудничестве между правительством области и Федерацией керлинга России.