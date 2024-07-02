Подписано соглашение между губернатором Магаданской области и Федерацией керлинга России

Сегодня губернатор Магаданской области Сергей Носов и председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев подписали соглашение о сотрудничестве между правительством области и Федерацией керлинга России.
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