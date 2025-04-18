Закупки госкомпаний у малых технологий достигли 175 миллиардов рублей

В 2024 году суммарная стоимость контрактов, подписанных с малыми технологическими компаниями (МТК) для государственных предприятий, почти достигла значительного рубежа в 175 миллиардов рублей, а число таких договоров превысило 10 тысяч, как проинформировала пресс-служба Корпорации МСП.
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