Филипп Киркоров через песню высмеял личную жизнь Харламова в шоу «Звезды»

Филипп Киркоров выступил в проекте «Звезды» с командой «Борцы», высмеяв одного из жюри. С короной на голове и в царской одежде, король поп-эстрады переосмыслил свой хит «Просто подари», тем самым обратившись к судьям шоу.
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