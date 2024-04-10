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Филипп Киркоров через песню высмеял личную жизнь Харламова в шоу «Звезды»

Филипп Киркоров через песню высмеял личную жизнь Харламова в шоу «Звезды»

Филипп Киркоров выступил в проекте «Звезды» с командой «Борцы», высмеяв одного из жюри. С короной на голове и в царской одежде, король поп-эстрады переосмыслил свой хит «Просто подари», тем самым обратившись к судьям шоу.

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