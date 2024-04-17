В Британии представили схватку лидеров США и Ирана

Ближневосточный поединок между Соединенными Штатами и Исламской Республикой, спровоцированный, в общем-то, Израилем, в видении британской The Daily Telegraph представляет собой схватку двух весьма пожилых лидеров.
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