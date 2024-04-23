В России разработали отечественный автопилот для самокатов

Команда школьников Свердловской области, а также студентов и разработчиков из Уральского федерального университета представила отечественный автопилот для самокатов на основе технологий распознавания объектов и вычисления расстояния до них с использованием стереокамер и нейронной сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии