RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алла Долгирева
    Однозначно!Фракция «Справедл...
  • Александр Гуреев
    Хочется у неё спросить, у тебя совесть есть или она отсутствует вообще. Развалила медицину по всей стране и очень она...«Справедливая Рос...
  • Ольга Каширина
    Вызывают сомнения кандидатуры министра образования и  министра культуры.Фракция «Справедл...

В России разработали собственный автопилот для самокатов

В России разработали собственный автопилот для самокатов

Команда школьников Свердловской области, а также студентов и разработчиков из Уральского федерального университета представила отечественный автопилот для самокатов на основе технологий распознавания объектов и вычисления расстояния до них с использованием стереокамер и нейронной сети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх