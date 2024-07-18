«Культурное» дело Кибовского, подробности

Вечером 17 июля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал советника аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культуры, бывшего руководителя столичного Департамента культуры Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере.
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