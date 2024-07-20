В пятницу бывший президент Дональд Трамп впервые с начала российской спецоперации пообщался с Владимиром Зеленским.
"Очень хороший разговор": Дональд Трамп пообщался по телефону с Зеленским
Комментарии
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Стефания Новак
Зе он льстец и конечно Трамп любит лесть и поэтому ему льстит , что зе его уже называет Президентом. Ему помогает в этом мастерство артиста -комика. Он этим пользуется везде и в европе и во всех своих поездках по всему миру. Лгать и лесть его конек
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17 час.
Балу -
Это чисто по-хозляцки - сначала обо...рать, а потом облизать...
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11 час.
МС
Марина Свобода
поживем - увидим
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3 мин.
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