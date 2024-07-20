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"Очень хороший разговор": Дональд Трамп пообщался по телефону с Зеленским

"Очень хороший разговор": Дональд Трамп пообщался по телефону с Зеленским

В пятницу бывший президент Дональд Трамп впервые с начала российской спецоперации пообщался с Владимиром Зеленским.

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Комментарии
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Стефания Новак
Зе он льстец и конечно Трамп любит лесть и поэтому ему льстит , что зе его уже называет Президентом. Ему помогает в этом мастерство артиста -комика. Он этим пользуется  везде и в европе и во всех своих поездках по всему миру. Лгать и лесть его конек
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Балу -
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