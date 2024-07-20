Стефания Новак

Зе он льстец и конечно Трамп любит лесть и поэтому ему льстит , что зе его уже называет Президентом. Ему помогает в этом мастерство артиста -комика. Он этим пользуется везде и в европе и во всех своих поездках по всему миру. Лгать и лесть его конек