Врач Сухорукова: употребление репы может снизить кровяное давление

Овощ предотвращает чрезмерное образование тромбоцитов Репа положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает кровяное давление, а также предотвращает чрезмерное образование тромбоцитов, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
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