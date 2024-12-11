Аналитики рассказали о подорожании новогодних подарков

Сладкие новогодние подарки в декабре этого года обходятся россиянам на 12–13% дороже, чем годом ранее, следует из имеющихся у «Известий» данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
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