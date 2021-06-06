Тарханов о сборной России перед Евро: «Не хватает быстрого выхода из обороны в атаку»

Экс-тренер «Урала» и «Крыльев Советов» Александр Тарханов в преддверии Евро-2020 оценил победу сборной России над Болгарией (1:0) в товарищеском матче.
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