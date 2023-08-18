После шквала критики женщина заявила, что "ее не так поняли" В Курской области разгорелся скандал после ответов в соцсети местной чиновницы на жалобы на то, что не вывозят мусор с территории дворов, пишут "Плохие новости 18+".
Чиновница на претензии из-за мусора заявила, что "за всеми свиньями не наубираешься"
Комментарии
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Иван Захава
А она в чем-то не права! Мы сами точно так же - слово в слово говорим своим детям... или не так?
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19 час.
Эдуард Александров
Я бы тоже так ответил.
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18 час.
Н
Наталья
Что мусорить, категорически, нельзя, это не только чиновничья правда. Это истина. А вот афера которую провернули в России с вывозом мусора, вот уж свинство, так уж свинство. Моя семья накапливает за месяц не более 4 вёдер мусора. Причём, заметьте, почти половина это пластик, который можно перерабатывать, но складирование его в отдельные контейнера не предусмотрено. А это значит, фактического мусора в контейнера-накопители моя семья выбрасывает 2 ведра, не больше. А теперь отмечаю свинство свинское. Платим за вывоз 338 рублей, т.е. 1-но ведро мусора стоит 169 рублей. и это только одна семья. Да за такие сборы, которые чиновничество не безвозмездно, т.е. не даром, лоббировало интересы мусорных олигархов, чиновничья рать может и не такое заявить и сделать.
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18 час.
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