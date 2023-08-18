Чиновница на претензии из-за мусора заявила, что "за всеми свиньями не наубираешься"

Н

Наталья

Что мусорить, категорически, нельзя, это не только чиновничья правда. Это истина. А вот афера которую провернули в России с вывозом мусора, вот уж свинство, так уж свинство. Моя семья накапливает за месяц не более 4 вёдер мусора. Причём, заметьте, почти половина это пластик, который можно перерабатывать, но складирование его в отдельные контейнера не предусмотрено. А это значит, фактического мусора в контейнера-накопители моя семья выбрасывает 2 ведра, не больше. А теперь отмечаю свинство свинское. Платим за вывоз 338 рублей, т.е. 1-но ведро мусора стоит 169 рублей. и это только одна семья. Да за такие сборы, которые чиновничество не безвозмездно, т.е. не даром, лоббировало интересы мусорных олигархов, чиновничья рать может и не такое заявить и сделать.