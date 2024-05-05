Жителей Лабытнанги и Харпа попросили придумать названия новым улицам

Жителей города Лабытнанги и поселка Харп попросили придумать названия ряду улиц. Речь идет о проезде, соединяющем улицы Дзержинского и Ленинградскую в Лабытнанги и двух улицах в квартале Северный в Харпе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии