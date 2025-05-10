Роботы будут обучать роботов: новая модель ИИ может переводить текстовые команды для воспроизведения движений аватаров и роботов Ольга БезродняяУченые из Университета Брауна представили новый искусственный интеллект под названием MotionGlot, который способен преобразовывать текстовые команды в движения для роботов и аватаров.