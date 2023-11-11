Быков о работе тренером: «Я не говорил, что завершаю карьеру, пока на паузе. Хоккей для меня на всю жизнь»

Вячеслав Быков прокомментировал свое будущее в качестве тренера – Можете ли вы еще вернуться в КХЛ в качестве тренера? – Я тренерскую карьеру не завершил, но у меня два внука, одна внучка и один внук, которому девять лет, он тоже хоккеист.