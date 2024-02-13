«Ядерный щит США дал трещину»

На фоне новостей о проблемах со здоровьем министра обороны США Ллойда Остина и об ухудшении когнитивных способностей Джо Байдена существенно возрастает риск управленческой ошибки, за которой может последовать глобальная катастрофа, заявил «Известиям» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
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