«Ядерный щит США дал трещину»

На фоне новостей о проблемах со здоровьем министра обороны США Ллойда Остина и об ухудшении когнитивных способностей Джо Байдена существенно возрастает риск управленческой ошибки, за которой может последовать глобальная катастрофа, заявил «Известиям» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.