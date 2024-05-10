СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Финляндии

Председатель СК запросил в МИДе все обстоятельства случившегося Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии, пишет ТАСС.
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