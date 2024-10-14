Завербованного СБУ россиянина осудили за подготовку теракта

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Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Севастополя, который, будучи завербованным сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), передавал им данные о дислокации объектов Российской армии и готовился устроить теракт.