Завербованного СБУ россиянина осудили за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Севастополя, который, будучи завербованным сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), передавал им данные о дислокации объектов Российской армии и готовился устроить теракт.
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