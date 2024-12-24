Замгендиректора «Роскосмоса» предъявили обвинение — NEWS.ru — 25.12.24

СК: замгендиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в особо крупном мошенничестве Заместителю генерального директора «Роскосмоса» Олегу Фролову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
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