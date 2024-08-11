Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennadiy Kozyrev
    Россиянам - скорой победы, а нацистам - смерть и забвение!Минобороны: «Прес...
  • Регина Толстоброва
    Слава нашим воинам, крепко бьют врага. Никто не пройдет в глубь территории России.Минобороны: «Прес...
  • Лена Елена
    Однозначно."Мы устояли": "Кр...

Во владикавказском детском садике воспитательница сломала руку малышу

Во владикавказском детском садике воспитательница сломала руку малышу

Ребенок не успел отходить в заведение и недели. После нанесения травмы воспитательница заметила, что мальчик долго кричит от боли, и написала его маме сообщение с наглой просьбой забрать ребенка, мешающего остальным воспитанникам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх