На Украине заявили о повреждении здания Нацбанка после взрывов в Киеве

Здание Национального банка Украины (НБУ) повреждено после взрывов в Киеве. Информация об этом появилась на странице ведомства в Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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