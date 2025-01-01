Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине заявили о повреждении здания Нацбанка после взрывов в Киеве

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Здание Национального банка Украины (НБУ) повреждено после взрывов в Киеве. Информация об этом появилась на странице ведомства в Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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