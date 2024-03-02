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Глава МИД Словакии Бланар: страна не отправит ни одного военного на Украину

Глава МИД Словакии Бланар: страна не отправит ни одного военного на Украину

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что они не собираются помогать Украине живой силой, во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Анталье.

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